Sex and the City oyuncusu Willie Garson hayatını kaybetti

90'lı yılların sonu, 2000'lerin başında popüler olan ve altı sezon boyunca devam eden Sex and the City dizisinin oyuncusu Willie Garson, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölüm haberini oğlu duyurdu.



HBO dizisi olan Sex and the City'de Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı 'Carrie Bradshaw' karakterinin yakın arkadaşı rolünü oynayan Garson, son olarak And Just Like That dizisi için aynı karakteri canlandırmak üzere hazırlanıyordu.



WILLIE GARSON KİMDİR?

Willie Garson, 1964'te ABD'nin New Jersey eyaletinde doğdu. Üniversitede sinema okuyan Garson, Yale Drama Okulu'nda güzel sanatlar yüksek lisansını bitirdi.

White Collar (Beyaz Yaka) isimli dizide 'Mozzie' karakterini canlandıran Garson, 1980'ler ve 1990'lar boyunca Cheers, Family Ties and LA Law, The X-Files ve Friends gibi dizilerde de yer aldı.



Amerikalı oyuncu, asıl ününü 1998'de başlayıp altı sezon süren ve ardından iki de devam filmi çekilen Sex and the City ile kazandı.

"ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"



Sex And The City ve devam dizisi Just Like That adlı yapımların yapımcısı Michael Patrick King, Garson'ın "hastayken bile çalıştığını" söyledi, ancak herhangi bir hastalığa dair detay vermedi. King, "Ruhu ve sanatına olan adanmışlığı her gün onunlaydı. Hem insan olarak hem de çok sayıda yeteneğe sahip bir aktör olarak herkes tarafından çok özlenecek."



Dizide Garson'ın eşcinsel partneri 'Anthony Marentino'yu canlandıran Mario Cantone, Instagram hesabından "Yıkıldım, üzüntüye boğuldum... Sen tanrılardan bir armağan gibiydin" paylaşımı yaptı.



"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"



Garson'ın 2009'da evlat edindiği oğlu Nathen, Instagram hesabından babasının fotoğraflarını paylaşarak Garson'a veda etti:



"Tüm maceralarını benimle yaşadığın ve birçok şeyi başardığın için çok mutluyum. Seninle çok gurur duyuyorum. Seni her zaman seveceğim."