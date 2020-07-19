Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze detayları

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze detayları belli oldu. Usta oyuncu 20 Temmuz (Yarın) son yolculuğuna uğurlanacak.

19.07.2020 - 15:48 | Son Güncelleme : 19.07.2020 - 15:52

Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze detayları

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Yoğun bakımda tutulduğu hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada, "Türkan Saylan’ın Çocukları Sizi Unutmayacak! Saygıdeğer Sanatçımız, Kıymetli Bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nu (Huysuz Virjin) kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Atatürk sevgisini, eğitime verdiği önemi biliyoruz. ÇYDD olarak adını ve anısını yaşatacağız. Eğitim hayallerini gerçekleştirecek öğrencilerimizin gözlerindeki ışık ile huzur içinde uyusun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

CENAZE DETAYLARI

Dursunoğlu'nun cenazesi 20 Temmuz 2020 tarihinde Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

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