Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) vasiyetine itiraz davası ertelendi

Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden ve servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun  (Huysuz Virjin) vasiyetine itiraz davası ilk duruşma sonrası ertelendi.

11.03.2021 - 10:08

Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) vasiyetine itiraz davası ertelendi

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Seyfi Dursunoğlu’nun vefatının ardından servetini bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile sanatçının yeğenlerinin çocukları Evren Saydan ve Erhan Saydan’ın mirastan pay talep ettiği mahkemenin ilk duruşması, dün Kartal Adliyesi’nde görüldü.

İKİNCİ DURUŞMA 7 NİSAN'DA

Sanatçının vasiyetinin iptaline yönelik dosyada, ÇYDD’nin tanıklarının dinlenmesine karar verildi. Davacıların avukat, itirazın usule ilişkin olduğundan, dosya mahiyetinin tanık dinlemeye elverişli olmaması sebebiyle, "ÇYDD’nin dinleteceği tanıkların dinlenmesine yer yoktur" beyanında bulundu. Tarafları avukatlarının temsil ettiği dava, 7 Nisan’a ertelendi.

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