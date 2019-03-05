Online araştırma şirketi DORinsight, ‘Sinema ve Online Dizi/Film Platformları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre internetten dizi ya da film izleyenlerin yüzde 71’i Netflix, yüzde 36’sı Puhu TV, yüzde 22’si Blu TV, yüzde 9’u ise Apple TV kullanıyor. Ancak katılımcıların yüzde 60’ı yeni çıkan filmleri ev yerine sinemada izlemek istediğini söylüyor. Çoğunluk online platformların sinema sektörünü bitirmeyeceğini düşünüyor.



DORinsight’ın 1- 4 Mart 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan Sinema ve Online Dizi/Film Platformları Araştırması’na; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup çalışan 5 bin 313 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara film ve dizi izleme alışkanlıkları ile ilgili sorular yöneltildi. Katılımcıların yüzde 76’sı internetten dizi ya da film izlerken, yüzde 24’ü internetten dizi ya da film izlemediklerini belirtti. Çalışmadan çıkan ilginç sonuçlar ise şöyle oldu:



EN ÇOK KULLANICI NETFLIX'TE

İnternetten dizi ya da film izleyen katılımcıların yüzde 71’i Netflix platformunu kullandığını, yüzde 36’sı Puhu TV, yüzde 22’si BluTV, yüzde 9’u ise Apple TV kullandığını belirtiyor.

AYDA 21-30 TL ÖDENİYOR



Bu platformlara ücretli üye olan kişilerin yüzde 35’i ortalama olarak 21-30 TL fatura ödediğini, yüzde 33’ü 31 TL ve üzeri, yüzde 28’i 11-20 TL, yüzde 4’ü ise 0-10 TL fatura ödediğini dile getiriyor.



AYDA BİR KEZ SİNEMAYA GİDİLİYOR

Katılımcıların yüzde 44’ü ortalama olarak ayda 1 kez sinemaya gittiğini söylerken, yüzde 24’ü 2 kez, yüzde 22’si sinemaya hiç gitmediğini ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 6’sı 3 kez sinemaya gittiğini, yüzde 4’ü ise 4 kez üzeri sinemaya gittiğini belirtiyor.



VİZYON FİLMLERİ İÇİN SİNEMA



Yüzde 60’ı yeni çıkan vizyon filmlerini sinemada izlemeyi tercih ederken, yüzde 40’ı evde online platformlarda film izlemek istediğini söylüyor.



"SİNEMA SEKTÖRÜ BİTMEYECEK"

Katılımcıların yüzde 53’ü online TV/dizi platformlarının gelecekte sinema sektörünü bitirmeyeceğini, yüzde 47’si ise bitireceğini düşünüyor.



ONLINE DİZİ/FİLMLER TV VE BİLGİSAYARDAN İZLENİYOR



Katılımcıların yüzde 82’si evde film ve dizileri TV’den izlediklerini, yüzde 63’ü bilgisayardan, yüzde 33’ü telefondan, yüzde 18’i ise tabletten izlediklerini anlatıyor.



EN ÇOK NEREDE İZLENİYOR?



Katılımcıların yüzde 75’i online TV/dizi platformlarını mobil olarak en çok evde izlediklerini, yüzde 11’i otobüste, yüzde 5’i otomobilde, yüzde 3’ü metrobüste, yüzde 1’i vapurda izlediklerini dile getiriyor.