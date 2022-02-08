Sezar'ın meşhur sözünü söylediği kale, müzeye dönüşecek

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" sözünü söylediği Tokat'taki Zile Kalesi, müzeye dönüştürülecek. Dört bin yıllık tarihe sahip olan kale, tarihe tanıklık eden kültürel değerler arasında yer alıyor.

Haberler - İHA 08.02.2022 - 17:28

Sezar'ın meşhur sözünü söylediği kale, müzeye dönüşecek

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'ın Zile ilçesinde yer alan dört bin yıllık tarihi Zile Kalesi müze oluyor.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı Zile Hükümet Konağı, yüzme havuzu ve gençlik merkezi ile yeni yapılacak olan halk kütüphanesi alanında incelemelerde bulundu.

Vali Balcı ayrıca, Sezar'ın 'Geldim, gördüm, yendim' sözünü söylediği Zile Kalesine müze fonksiyonu kazandırılması için ünlü Zela Savaşı’nın canlandırılacağı Veni Vidi Vici Kent Müzesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

"TARİHE TANIKLIK EDEN KÜLTÜREL BİR DEĞER"

Dört bin yıllık tarihe sahip, Anadolu'nun tek dolma kalesi niteliğindeki Zile Kalesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Balcı, "Zile Kalesi Tokat'ımızın ve Zile'mizin tarihine tanıklık etmiş önemli bir kültürel değer. Valiliğimiz koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle iç mekanı restore ediyoruz. Dış mekan restorasyonu için de çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.

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