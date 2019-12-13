Sezen Aksu ile Şanışer'den Kara Geceler düeti

17 müzisyenle birlikte söylediği Susamam şarkısı ile ses getiren Şanışer, Sezen Aksu ile düet yaptı. İkili, Kara Geceler şarkısını birlikte seslendirdi. Söz ve müziği ünlü rap’çiye ait olan şarkı, Stüdyo Lonca'da kaydedildi.



Şarkının aranjesini Şanışer yaparken, kemanlarını ise ünlü müzisyen Onno Tunç'un kızı Ayda Tunçboyacı çaldı.



Şanışer, şarkıyı en ince detayına kadar nakış gibi işlediklerini ve bu yüzden kapağının da orijinal olması için dünyaca ünlü çizgi roman ve illüstrasyon sanatçısı Kenan Yarar ile çalıştıklarını belirtti.

Şanışer ile Sezen Aksu 2018 yılında tanışmış ve bir düet yapmayı planlamıştı.

KARA GECELER ŞARKISININ SÖZLERİ



İnançlarıma zorlu yolum gömülü

Karanlık…

Korkmuyorum, kokluyorum ölümü

Kokluyorum ölümü

Devletler yıkılıyor ben

Kanayan ellerimle tekrar yokluyorum ölümü

Şakaklarından vuruyorum kinimi

Avam, legal haplar…

Yutuyorum birini

Yazıp uyutuyorum kinimi

“Gülümse geçer” diyorlar

Küfredesim geliyor, tutuyorum dilimi

Yutuyorum birini, içime pek sinmiyor

Uyutuyorum kinimi, içimde sessiz bi’ yol

Derdim eksilmiyor, nasıl bi' zaman bu?

Doğru kimsenin umurunda değil ama sorsan herkes Rap dinliyor

Adil olmak sade şarkılara fiil

Hatta an gelir çare olmaz sancılara şiir

Artık tek umursadığımız artı para şekil çünkü

Kendimize tapıyoruz, tanrılara değil

Kara Geceler, kara geceler

Bozulur acılar yavaş yavaş…

Bozulur heceler

Acı yine bana düşer

Şimdi, bulutlanmış soğuk havalar yorgun

Çok kavga ettim soruna falan doydum

Döktü yoluma yalan soysuz,

Bilmedim koruma makam koltuk,

Bu yüzden ödedim boyuma kadar borcu

Olsun! Olsun divanelerin onur

Hüzündür bizimki gibi hikâyelerin sonu

Cihan öyle adaletsiz bir cenk meydanıdır ki

Zaferler kumandanın, ölümler piyadelerin olur

İnsan en yakınından yenilir sevince,

Bu yüzden gönlüm artık mesafeleri korur (Bütün ifadeleri sorun)

Kalbimi kıranlardan özür beklemem zaten hep bi’ bahaneleri olur

Geçmiş kendimle hep mücadele bi’ ömür

Başarmak önemli değil, denemek bi’ onur

Çirkin şeyler yaşamaktan korkmam

Çünkü güzel şarkıların genelde çirkin hikâyeleri olur

Kara Geceler, kara geceler

Bozulur acılar yavaş yavaş…

Bozulur heceler

Acı yine bana düşer