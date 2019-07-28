Sen Ağlama, Vazgeçtim, Geri Dön, Ben Sende Tutuklu Kaldım gibi unutulmaz birçok hite imza atan Sezen Aksu’nun aşk şarkıları müzikal olacak.

Hürriyet’in haberinbe göre, Alice adlı müzikalin gördüğü ilgi Most Production’ı harekete geçirdi.

Yapım şirketi, Sezen Aksu’nun şarkılarının kullanılacağı bir müzikal oyun için kolları sıvadı. Gülümse kod adlı müzikalde 20 Sezen Aksu şarkısı kullanılacak.



SENARYO HENÜZ TAMAMLANMADI

Most Production’ın sahibi Mustafa Oğuz proje ile ilgili şu detayları verdi: “Müzikalimiz Ege’de geçen bir aşk hikayesini anlatacak. Sezen Aksu ile birlikte ilerliyoruz. Her tekst sonrası kendisini bilgilendiriyoruz” dedi.

Henüz senaryonun tamamlanmadığını belirten Oğuz, “Daha senaryonun tamamlanması, şarkı ve oyuncu seçimi var. Yeni sezona yetiştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.