Sezen Aksu'dan sürpriz şarkı

Sezen Aksu, 20 yıllık şarkısı Kaybedenler’i yeniden seslendirdi ve şarkıyı YouTube kanalında yayınladı.Aksu, şarkıyla ilgili açıklamasında, "Kaybedenler'i eşsiz sesiyle Ebru Gündeş seslendirmişti. Sonrasında yine Aykut Gürel’e ait ama yüzü batıya dönük başka bir düzenlemeyle, ben de söyledim. Şu an dinlediğiniz versiyon ise Aykut’un makamsal özellikleri önceleyerek yaptığı ilk düzenleme; benim de bir nevi taslak gibi ilk söylediğim hali" dedi.

"Yakın çevremin umumi arzu ve ısrarı ile Demo 2 projesine zorla girdi desem yeri. Malum alaturka motifler ve klarneti duyunca, hepimizde hoşafın yağı kesiliyor. Ki bende bu damarın ağababası var... Çekincem, aynı şarkıyı başka bir versiyonla döne döne kakalıyor gibi olmasın diyeydi. Neticede illallah deyip, koydum repertuvara. Dilerim onlar haklı çıkar" diyen Aksu, "Uzun lafın kısası; Bu hafta bu şarkı sizi kesmezse, devamında daha çooook şarkı olduğunu bilip, dişinizi sıkın" ifadesini kullandı.