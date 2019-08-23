Minik Serçe lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun bir süredir solunum yetmezliği sıkıntısı yaşayan Sami Yıldırım 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Sami Yıldırım, temmuz ayında aniden rahatsızlanınca, yakınlarının çağırdığı ambulansla apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım’ın solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenmiş ve 5 gün tedavi görmüştü.