Sezen Aksu'nun tartışılan şarkısına ilişkin Diyanet'ten açıklama

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında kullandığı bir ifade son günlerde özellikle sosyal medyada tartışılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı yazılı bir açıklamayla isim vermeden o tartışmaya değindi.

Diyanet'in açıklamasında, "Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yönelik gelişigüzel polemikler yapıldığı" belirtildi ve "İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir" ifadesi de yer aldı.