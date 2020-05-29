Shakira'dan yeni albüm müjdesi

En son 2017’de El Dorado adlı albümünü çıkaran dünyaca ünlü Latin şarkıcı Shakira, hayranlarının yeni albüm talebine sessiz kalmadı ve müjdeli haberi verdi.



43 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeni bir albüm hazırlığında olduğunu duyurdu. Shakira, hayanlarına hitaben, “Tweet’lerinizi okudum patronlar. İş üstündeyim!” mesajını paylaştı.



En son Jennifer Lopez ile birlikte Super Bowl devre arası şovunu gerçekleştiren Shakira, karantina dönemini eğitim için bir fırsata çevirmişti. Corona virüsü salgını nedeniyle kendini evinde ailesiyle birlikte izole eden ünlü şarkıcı Shakira, çocuklar uyuduktan sonra kalan zamanını eğitime ayırarak diploma almayı başarmıştı.



KARANTİNADA DİPLOMA ALDI

Ünlü şarkıcı, dört haftalık Antik Felsefe eğitimini internet üzerinden tamamlayarak Pennsylvania Üniversitesi’nden aldığı diplomasını sosyal medyada göstermişti.



Gerçek adı Shakira Isabel Mebarak Ripoll olan Lübnan asıllı ünlü şarkıcı, yarı Arap yarı Latin figürü danslarıyla insanların beğenisini topladı. Bugüne kadar 2 kez Grammy, 10 kez Latin Grammy, 14 kez Billboard Latin Müzik Ödülü kazanan Shakira, Sony Müzik İspanya'ya göre 16,8 milyonu Amerika'da olmak üzere toplamda dünya genelinde 70 milyonun üzerinde albüm sattı. Tekli satışları da eklenince Shakira 150 milyon kayıt satışını geçti.