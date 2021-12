Shang-Chi ve On Halka Efsanesi'nin devam filmi geliyor

Marvel'ın yeni dönemindeki ilk filmlerden biri olan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in (Shang-Chi ve On Halka Efsanesi) devam filmi resmi olarak duyuruldu. 432 milyon dolar gişe hasılatı ile stüdyonun en iyi sekizinci projesi olma başarısını gösteren Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in (Shang-Chi ve On Halka Efsanesi) yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi yine Destin Daniel Cretton oturacak.

FİLMİN KONUSU



Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in (Shang-Chi ve On Halka Efsanesi) Babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi’nin hikayesini anlatıyor. Simu Liu tarafından canlandırılan Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücüdür.

Babası tarafından suikatçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi, aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrendiğindeyse güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanır.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten yeni fragman