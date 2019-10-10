Edebiyatın gelmiş geçmiş en “canlı” kahramanı. Gerçekten yaşadığına inanıldı, kitapta geçen Londra sokağı yıllar içinde neredeyse “kutsal” bir yer oldu, defalarca filme uyarlandı, milyonlarca insan tarafından izlenen dizilere konu oldu, metinleri sürekli yeniden üretildi. Sherlock Holmes halen edebiyattan dünyaya sızmış çok gürültülü bir fenomen.



Sherlock ve dostu Watson Türkçede uzun zamandır bir hayalet gibi dolaşıyor. Bu “ölümsüz” karakterlerin yaratıcısı Arthur Conan Doyle da bu coğrafyaya yabancı biri değil üstelik. Kuvvetli bir iddiaya göre, kendisine Abdulhamid tarafından bir “Mecidiye Nişanı” takdim edilmişti.



Ayrıntıların insanı Sherlock Holmes, şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyor. Behçet Çelik, Şebnem İşigüzel, Hakan Bıçakcı, Gaye Boralıoğlu, Bahri Vardarlılar, Pelin Buzluk, İbrahim Yıldırım, Mevsim Yenice, Ömür İklim Demir ve Seçkin Erdi devasa gedikler açıyor Sherlock Holmes surlarına.



Everest Yayınları'ndan çıkan Sherlock Türkiye’de adlı kitap, Seval Şahin tarafından yayına hazırlandı, günümüzün mühim yazarlarının metinleriyle okurun karşısına çıkıyor.