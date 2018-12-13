Hadi sevişelim, sevelim, birlik olalım çağırısıyla bizi hayatın en basit sorunların derinlerinde yüzleştiren, düşündüren, sorgulatan bir oyun: Hadi sevişelim



Neon ışıklarla beyaz bir zeminle sınırlandırılmış, zamansız, mekansız bir dünyanın içine sokuyor.



2002 yılında Rus ve İsrail asıllı yazar Valentin Krasnogorov’un yazdığı “Let’s Have Sex” (Hadi Sevişelim) Rus tiyatrosunda komik ve bir o kadar da felsefik bir yapıt olarak kabul ediliyor.

Defne Kar ve Erdi Kökerer

Tiyatro Teras’ın Shyqyri Caushaj (Şükrü Çavuşay) yönetmenliğinde bu sezon sahneye koyduğu Hadi Sevişelim'de tüm oyuncular ilk kez sahneye çıkıyor. Oyunun ilk 5 temsili kapalı gişe oynadı ve sezon boyunca her haftasonu oynayacak.



Nişantaşı’nda bundan yaklaşık bir buçuk sene önce çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Arnavut oyuncu Shyqyri Caushaj (Şükrü Çavuşay) Türkiye’de oyunculuk anlamında yeni bir şeyler denemek ve estetik algısı oluşturmak için sıfırdan bir eğitim süreci ile başlayan laboratuvar tiyatrosu* Tiyatro Teras’ı kurdu.

*Oyunculuk ve rejisörlük sanatında özgün çağdaş estetik yaklaşımları elde etmek için arayışta olan bir sanatsal ve bilimsel araştırma merkezi.

Yusuf Özhan Tali

Aslında tiyatroya geçişini tiyatroya olan özleminin yanı sıra kendi sorularına cevap aramak için bir yol olarak görüyor.



Sorularına cevap aradığı bu yolda yalnızca tiyatroya bağlı kalmadığını kimi zaman resim, kimi zaman müzik, sinema ya da fotoğraf gibi çeşitli yollar denediğini söyleyen Caushaj, “Amacım tiyatro değil benim. Tiyatro kendi sorunlarımla yüzleşmek için bir araç. Tiyatroyla bir şey göstermek yerine soruyorum aynı zamanda da. Seyirci sorular soruyor ya da cevaplar veriyor. Ben de kendi içimde sorularıma cevap arıyorum. Bir arayış, bir çırpınış... ‘Hadi Sevişelim’ oyununda kurduğumuz dünya soyut. Deliler Tımarhane’de mi bilmiyorum. Karakterler deli ve akıllıca göndermeler mi yapıyorlar ya da biz kendimizi akıllı zannedip de şarlatanlık mı yapıyoruz? Ben bunun cevabını seyirciye soruyorum. Cevap yerine soru da sorabilirler. Çünkü biz soru sordukça gelişen bir varlığız” diyor.





Ozan Kaya Oktu

“KAÇMAK İSTİYORUZ AMA GİDECEK BİR YER YOK”



Hadi Sevişelim oyununda oyuncular sahne ışığını, dekoru kendileri değiştiriyor. Bembeyaz bir alan var, oyun küpün içindeymiş gibi bir his yaratıyor.



Caushaj, ‘Kaçmak istiyoruz ama gidecek bir yer yok diyor’, oyunda da bu sıkışmışlığı küpün içinden kaçmaya çalışan karakterlerle gösteriyor ve ekliyor “Oyunun ışıkları neon. Neon yapaylığı çağrıştırır. Sıcak bir ışık değil, şömine değil. Ben sıcaklığı, şömineyi özlüyorum ve sıcaklığı arayıp o sıcaklığın bizdeki yerini sorgulatmak istiyorum.”

Sevinç Aktan

“İNSANLARIN TEK KURTULUŞU SEVGİ”



Oyunda karakterlerin konuştukları tek şey sevişmek. Ancak sevişmekle ilgili konuşarak, “İnsanları bir arada tutan ne, ne oluyor da giderek yalnızlaşıyor insan” gibi sorulara yanıt arayan ‘Hadi Sevişelim’ eğlendirirken düşündürüyor.



Oyunu izlerken hiçbir karakteri suçlayamıyorsunuz. Çalışmaktan yorulan hatta yorgunluktan uyuyamayan, korkuları olan “Karmaşıklığın içinde düzen aramak delilikmiş. Ben düzeltemedim. Ben başaramadım” diyen bir adam, kocasından ilgi bekleyen, “Ben yaşamak istiyorum sadece var olmaya devam etmek değil. Plan yapmaktan uzaklaşıp kendimi bulmak istiyorum, hayat planları arasına sıkışıp kendimden uzaklaşmak değil. Bu hiç mi mümkün değil” diye soran bir kadın.



“İnsanlar aynı ofisin içinde yüzyıllarca oturabilir, partilerde birbirleriyle tanışabilir, beraber içebilir ve her hafta sonu pikniğe gidebilir ama bu onları birlikte geçirdikleri tek bir gece kadar birbirlerine yakınlaştırmaz” temasını aktaran oyun, tek kurtuluşu sevgi olarak görüyor.

Yönetmen Caushaj da “İnsanların tek kurtuluşunun sevgi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sevgiden mahrum kalıyor ve yalnızlaşıyor” diye belirtiyor.

Mert Efe Eray

“İKİ DELİ İŞ YAPAR”



Göç Zamanı adlı dizide ‘Zafer’ karakteriyle tanınan Shyqyri Caushaj, radikal bir karar olmamakla birlikte televizyona dönmeyi düşünmediğini belirterek, “İnsanlar tiyatro kurmaya karar verdiğimde deli misin dediler. Tiyatro’nun mottosu da böyle çıktı. Herkes bana deli misin demeye başladığında gerçekten deli miyim acaba diye düşündüm. Bana inananlar da oldu. Bir deliye inanmak için de deli olmak gerekiyor. O yüzden bana inanan herkes de deli dedim ve 'İki deli iş yapar' mottosuyla yola çıktım. Mottonun içinde cesaret, inanç gibi şeyler yatıyor. Yapmaya ve anlatmaya çalıştığımız birçok şey yaşadığımız dünyada delice bir anlamda” diyor.



Shyqyri Caushaj (Şükrü Çavuşay)

SHYQYRİ CAUSHAJ (ŞÜKRÜ ÇAVUŞAY)



Arnavut asıllı yönetmen, Arnavutluk Güzel Sanatlar Akademisi’nde yönetmenlik okudu. Bahçeşehir Üniversitesi’nde oyunculuk yüksek lisansını tamamladı. Şu anda Marmara Üniversitesi’nde sinema üzerine doktorasına devam ediyor.



Yurtdışında ve yurtiçinde Esnaflar , Ruki , Ted Bundy, Private Lives, La Traviata gibi birçok projenin yönetmenliğini üstlendi. Şu anda da kurucusu olduğu Tiyatro Teras’ın genel sanat yönetmenliğini yapıyor.