Sibel Can, Ramazan Bayramı’nda hayranlarına sürpriz yapacak. Milliyet'ten

Abdullah Malkoç'un haberine göre; Yeni albüm çalışmalarına devam eden 47 yaşındaki sanatçı, dört yıl aradan sonraki projesinin çıkış şarkısı ‘Kuyu’yu, bayramın ilk günü iTunes’ta hayranlarının beğenisine sunacak.

Sibel Can, söz ve müziği Bahadır Tatlıöz’e ait, şımarık bir sevgiliye hitap ettiği parçada, birçok duyguya tercüman olacak.



Bayramdan sonra albümünü çıkaracak olan ünlü sanatçı, “Kuyu, bu yaz için çok hareketli ve güzel bir parça... Ardından tamamen sıfır şarkılardan oluşan albümümüz geliyor. Hiçbir ticari kaygı olmadan, keyifle ve huzurla eserleri seslendirdiğim bir çalışma oldu.

‘Kuyu’, öncesinde sevenlerime bayram hediyem olsun. Şımartılan ve abartılan insanlardan uzak dursunlar” şeklinde konuştu.

