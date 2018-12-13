Islık diliyle konuşan 25 yaşındaki Sibel’in, ormanda bir yabancıyla karşılaşmasının ardından yaşadığı değişimi anlatan Sibel filmi, Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de çekildi. Bölgede yüzyıllardan beri yaygın olarak kullanılan bir iletişim yöntemi olan Islık Dili ya da diğer adıyla Kuş Dili, 2017'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmiş özel bir dil. Islık dili bölgenin coğrafi koşullarından dolayı köylü halk tarafından konuşulmaya devam ediyor.

SİBEL FİLMİNİN FRAGMANI - İZLE

Sibel’in oyuncuları, çekimler başlamadan önce, köyün kendine has ıslık yoluyla iletişim yöntemini öğrendikleri bir süreçten geçti. Filmden iki buçuk yıl önce filmin yönetmenleri Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti ile tanışan başrol oyuncusu Damla Sönmez, Kuşköy’de yaşayan ıslık dili öğretmeni Orhan Civelek ile dil üzerine çalışmaya başladı.

ISLIK DİLİ YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR



Çekimler başlamadan üç ay önce köye gidip gelmeye başlayan ekip, köy halkıyla ahbaplık kurarak hem dili hem de köyün kendine has kültürünü öğrendi. Filmde Damla Sönmez'in yanı sıra Emin Gürsoy ve Erkan Kolçak Köstendil de Unesco’nun tanımıyla “Derin vadiler arasında yankılanan ve insanların birbirleriyle anlaştığı” ıslık dilinde konuşuyorlar.

1962’de Fransız bir araştırma ekibinin ıslık dili ile ilgili yaptığı çekimin ardından birçok belgesele ev sahipliği yapan Kuşköy’de kullanılan ıslık dili, Sibel filmiyle tekrardan kültürel hafızamızda canlanıyor. Teknolojinin gelişmesiyle yok olmaya yüz tutan ıslık dilini yaşatmak için, köyün ilkokulunda bir dönem çocuklar için ıslık dili kursu da vardı.



BİR ÖDÜL DE LONDRA'DAN



Sibel’deki performansıyla 25. Uluslararası Adana Film Festivali, 55. Ulusal Yarışma, 6. Muret Film Festivali’nde (Fransa) En İyi Kadın Oyuncu ve 20. Eskişehir Film Festivali’nde Yılın Performansı ödüllerini kazanan Damla Sönmez, geçtiğimiz günlerde sona eren Londra Film Haftası’nda ise En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü.



Otuzdan fazla uluslararası festivali gezen ve birçok ödül kazanan Sibel, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin üçüncü uzun metrajı. Dünya prömiyerini yaptığı 71. Locarno Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü ve Genç Jüri Ödülü’nü kazanan SİBEL, Türkiye’deki izleyicilerle ilk defa buluştuğu 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde En İyi Film ve 55. Ulusal Yarışma’da ise En İyi Senaryo (Çağla Zencirci, Ramata Sy & Guillaume Giovanetti) ödüllerini de kazandı. Festival yolculuğu devam eden film yakında vizyona girecek.