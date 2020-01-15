Şiddetli yağmur sonrası gün yüzüne çıkan antik steller müzeye taşındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmurların toprağı aşındırması sonucu antik mezar stelleri ortaya çıktı.

Balıkesir Valiliği'nin yazılı açıklamasında, bir vatandaşın ihbarı üzerine kırsal Yeniyenice Mahallesi, Çörtlen mevkisindeki bir arazide, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin güvenlik tedbirleri aldığını bildirdi.



Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgede inceleme yapan Bandırma Müze Müdürlüğü yetkilileri, stelleri müzeye götürdü.



Uzmanlar tarafından stellerin çıkarıldığı alanda ve diğer kalıntılar üzerinde incelemelerin devam ettiği öğrenildi.