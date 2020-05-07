Sigmund Freud’un Londra’daki müze evi çevrimiçi ziyarete açıldı

Nörolog ve psikanaliz kuramının kurucusu kabul edilen Sigmund Freud’un Londra’da müzeye dönüştürülen evi, doğum günü olan 6 Mayıs’ta çevrimiçi ziyarete açıldı.



Freud ve ailesi, II. Dünya Savaşı sırasında Avusturya’daki Nazi baskısından kaçarak Londra’daki bu son evlerine yerleştiler. Freud, 23 Eylül 1939’da bu evde hayata veda etti.



Freud’un kızı Anna Freud, 1982’ye kadar bu evde kaldı ve ölümünden sonra evin müze olmasını istedi. Freud Müzesi 1986 yılında halka açıldı.



İKİ BİN ESERLİ MÜZE

Müzede Freud’un terapilerinde kullandığı halı kaplamalı antika koltuk, çalışma odası, kütüphanesinde bulunan kitapları ve notları, Salvador Dali’nin çizdiği Freud portresi de dahil iki bin eser bulunuyor.



1923'te kendisine üstçene ve damak kanseri tanısı konulan Freud, izleyen yıllarda 33 kez ameliyat oldu. Sürekli protez takması gerektiğinden, uzun yıllar konuşma ve yemek yeme sıkıntısı çekti. 1938'de Naziler'in Viyana'ya girmesiyle birlikte en küçük çocuğu Anna ile birlikte Avusturya'yı terk etmek zorunda kalarak Londra'ya yerleşti. Ölümüne dek tedavi ve çalışmalarına burada devam etti.



BELGELERİNİ YAKTI

Freud, prensipleri gereği kişisel hiçbir özel belge, anı defteri, mektup bırakmayıp hepsini yaktı. Bu nedenle, Freud'a dair ilk ve en kapsamlı bilgiler ilk olarak yakın dostu İngiliz psikaytr Ernest Jones'un 1953'te yayımlanan üç ciltlik Sigmund Freud'un Yaşamı ve Yapıtları adlı kitabıyla ortaya çıkarıldı.