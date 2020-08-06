Sıkı Dostlar ve Sopranos’un senaristlerinden yeni mafya dizisi

The Sopranos’un senaristlerinden Terence Winter ve kült mafya filmi Sıkı Dostlar’ın (Goodfellas) senaristi Nicholas Pileggi, yeni bir mafya dizisi için işbirliği yapıyor.

06.08.2020 - 15:29

Sıkı Dostlar ve Sopranos’un senaristlerinden yeni mafya dizisi
The Sopranos, 1999-2007 yılları arasında Amerikan HBO kanalında yayınlandı.

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The Sopranos dizisi sinemaya uyarlanıyor

1999-2007 yılları arasında Amerikan HBO televizyonunda yayınlanan ve dünya çapında büyük ilgi gören The Sopranos’un senaristlerinden Terence Winter, kült mafya filmi Sıkı Dostlar’ın (Goodfellas) senaristi Nicholas Pileggi ve Oscar ödüllü yapımcı Brian Grazer, yeni bir mafya dizisi için bir araya geldi.

Terence Winter ve Nicholas Pileggi’nin Showtime için kaleme alacağı yeni dizide yeraltı örgütleri, organize suç dünyası, mafya ve Amerika’daki yozlaşma mercek altına alınacak.

Martin Scorsese'nin yönettiği Sıkı Dostlar, Nicholas Pileggi'nin Wiseguy adlı kitabından uyarlandı. Martin Scorsese'nin yönettiği Sıkı Dostlar, Nicholas Pileggi'nin Wiseguy adlı kitabından uyarlandı.

Çekimlerine henüz başlanmayan dizinin oyuncu kadrosu da açıklanmadı. Her bir bölümünün bir saat süreceği dizinin adı da henüz bilinmiyor.

SIKI DOSTLAR FİLMİNİN FRAGMANI

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