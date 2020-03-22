Sıla bu akşam sosyal medyadan canlı konser veriyor

Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs salgınına karşı geliştirilen önlemler kapsamında birçok sanatçı online konserler düzenlemeye başladı. Evde canlı müzik sergileyen isimler arasına Sıla da katıldı. Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Sıla, geçtiğimiz günlerde Yalın'ın verdiği online konsere katkıda bulunmasının ardından bu akşam saat 20.30’da gerçekleşecek online konserde evde kalan seyircilerine tekbaşına seslenecek.



Takipçilerinden de istek şarkı talep eden Sıla’yı binlerce kişinin izlemesi bekleniyor.

Instagram sayfasından hayranlarını konserine davet eden Sıla, "Ben akşam size oturmaya geleceğim. Çünkü hepimiz evdeyiz, değil mi canlar? Şimdiden yorumlara sorularınızı bırakırsanız not alır elimden geldiğince cevaplarım. E hazır gelmişken iki üç şarkı da söylerim canım, aaa herhalde. Sekiz mucukta görüşürüz öyleyse" notunu yazdı.

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