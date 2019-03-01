Yeni albümünden ilk şarkıyı YouTube üzerinden Sabır'ın akustik versiyonunu dinleyicilerle paylaşarak sürpriz yapan Sıla, bu şarkının albümde yer alan versiyonunun bestesini Efe Bahadır’la birlikte yaparken, şarkının düzenlemesini ise Gürsel Çelik’e emanet etti.



Sabır'ın Efe Bahadır imzalı bir Club Remix versiyonu da yer alıyor. EP türündeki albümün duygusal çalışması Medet ise Sıla ve Sezen Aksu ortaklığında hayat buluyor. Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Sezen Aksu’ya ait olan Medet'in düzenlemesinde ise Burak Erkul’un imzası var.



İlk olarak Efe Bahadır’la birlikte kaydettikleri Sabır'ın akustik versiyon videosunu dinleyicilerle buluşturan Sıla, 1 Mart 2019’da ise Acı'yı tüm dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle paylaştı.



SABIR ŞARKISI DİNLEYİCİYLE BULUŞTU - (VİDEO)

SILA’DAN MESAJ



Sıla yeni albümüne özel yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar benim adıma bilgilendirici basın bültenleri aldınız. Bu defa ben yazayım istedim. Üretim hayatımda kalbimi ve zihnimi dinç ve aydınlık tutan nadir dinamiklerden biri. Hali hazırda geldiğimiz noktada tüketim de bir o kadar hızlı ve sabırsız. Güncel ve çağdaş kalabilmek adına yeniliğe doğru yola çıkmanın bizim için doğru olacağını düşündüm, düşündük. Şarkılarımızı, duygu ve düşüncelerimizi sizlere yavaş zerk etme yolunda kanaat getirdik. Albümümüzü dörde böldük. Herbiri tek kelimeden oluşuyor. Planlamamıza şayet hayat karışmazsa bir sene içinde bu dört kelimenin arkadaşlığıyla bir cümle benden size hediye olacak. İlk kelamımız “ACI”. Acı, “Ağrı”, “Sabır” ve “Medet”ten oluşuyor. Sizlerle 1 Mart’ta buluşacaklar. Beğeneceğiniz umuduyla hepinizi can-ı gönülden kucaklıyorum."