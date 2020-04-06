Silivri’de Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu

İstanbul Silivri'de inşaat çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen içi boş lahit bulundu.

Anadolu Ajansı 06.04.2020 - 17:15

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İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir bina inşaatının yapımı sırasında rastlanan tarihi kalıntılar üzerine İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne ve Silivri Belediyesi'ne haber verildi. Müze yetkilileri nezaretinde bölgede kazı çalışması yapıldı. 

Çalışmalarda içi boş bir lahit bulundu. Lahit, ilçe belediyesi tarafından korumaya alınırken, bulunan testi parçaları ise incelenmek üzere müzeye götürüldü. Lahit'in Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.

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