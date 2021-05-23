Simbart Projects Çukurcuma’da 'Artık Hafıza' sergisi açıldı

Tuğçe Diri, Aras Seddigh ve Rabia Seyhan, desen merkezli son dönem üretimlerini aynı sergide bir araya getirdi. İstanbul Simbart Projects Çukurcuma’daki ‘Artık Hafıza / Residual Recollection’ adlı grup sergisi 17 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

23.05.2021 - 12:08

Simbart Projects Çukurcuma’da 'Artık Hafıza' sergisi açıldı

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Simbart Projects Çukurcuma’da 20 Mayıs'ta açılan ve 17 Temmuz'a kadar sürecek olan ‘Artık Hafıza / Residual Recollection’ adlı grup sergisi Tuğçe Diri, Aras Seddigh ve Rabia Seyhan’ın desen merkezli
son dönem üretimlerini bir araya getiriyor.

Eserlerdeki mimari kesitler, dokular ya da semboller aracılığıyla bilinçaltından taşarak kurgusalı gerçekle bir araya getiren melez imgeler, yeni anlam katmanları oluşturuyor. Geçmişte yaşanan, görülen, öğrenilen, deneyimlenen veya unutulduğu sanılan bazı detayların yeniden canlandırılmasıyla elde edilen bu görüntüler, sergi bağlamında hafızada “arta kalanlar” olarak tanımlanıyor.

Tuğçe Diri’nin hatırladığı tarihi mekanlardan kesitleri ritüelistik bir çizim pratiğiyle canlandırdığı eserleri, geçmişte görülmüş, deneyimlenmiş ve algıda seçilmiş olan çeşitli formlarla sembolleri yeni bir kurgu içine sokarak günümüze taşıyor. Tezhip, hat, bezeme gibi geleneksel el sanatlarından esinlenerek çalışan sanatçı, geleneği ve tarihi
mekanları bir tür kimlik ve köken sorunsalı olarak ele alıyor. 

Rabia Seyhan, organize halden dağınık bir duruma geçişin simgesi olan harabe yapılar ve yıkıntılardan esinlenerek yıkımı yaratıcı bir süreç olarak ele alıyor. 

Aras Seddigh’in pandemi döneminin başlarında gerçekleştirdiği ‘Yeniden Canlandırmak’ adlı serisi ise zamansızlık, mekansızlık, dil ve kimlik arayışı gibi konuları, organik ve inorganik arasındaki geçişlerle ele alıyor. Seddigh, kullandığı kağıdı da, kağıt üzerine yerleşen malzemeleri de yüzeydeki etkilerine göre seçiyor: Onun dünyasında keskin hatlar veya çizgiler farklı bir zamanın ve gerçekliğin sınırını, uçucu renkler veya yumuşak lekeler ise kurgunun sınırsızlığını imgeliyor. 

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