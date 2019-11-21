Simsa Fünf bomontiada'da sahne alacak

Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, YapıKredi bomontiada ile izleyicileri, sanatçıları ve kreatif endüstrileri harekete geçirecek yeni yaratıcı bir ortaklığa imza attı.



Yapılan bu işbirliği kapsamında, Avusturya'nın enerji dolu yeni caz beşlisi Simsa Fünf, ilham verici müzikal enerjisiyle 27 Kasım Çarşamba akşamı 19.30'da YapıKredi bomontiada'da sahne alacak.



Avusturya Kültür Ofisi İstanbul gerçekleşen işbirliğiyle ilgili, “YapiKredi bomontiada ile İstanbul'un kültür sahnesine önemli bir katkı sağlayan değerli bir ortak bulduk. Tarihi Bomonti semtinde bulunan YapiKredi bomontiada çoklu disiplinli bir kültürel program sunuyor ve biz de toplum için heyecan verici bir programda çalıştığımız için çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.