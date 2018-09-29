Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sinemasına 14 yılda sağlanan maddi destek 430 milyon liraya ulaşırken, sektöre sadece 2017'de 55,7 milyon lira kaynak aktarımında bulunuldu.



Bakanlıkça sağlanan ve Türkiye'de sinema sektörünün tek fon kaynağı olan sinema destekleri, Türk sinemasının son yıllardaki hızlı gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Sinema Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türk sinemasına 2004-2018 yıllarında aktarılan toplam destek miktarı 430 milyon liraya ulaştı. Sadece 2017'de verilen destek ise 55,7 milyon lira olarak gerçekleşti.



SON BAŞVURU SÜRESİ 5 KASIM



Sinema desteklerine ilişkin yeni bir duyuruya çıkan Bakanlık, Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen, Yapım Sonrası, Senaryo ve Diyalog Yazım, Araştırma-Geliştirme, Animasyon Film Yapım, Belgesel Film Yapım ve Kısa Film Yapım türlerinde destek almak isteyenlerin başvurularını 5 Kasım'a kadar kabul edecek.



REKOR BEKLENİYOR



Başvurular, bürokrasiyi azaltmak ve erişimi kolaylaştırmak amacıyla geçen yılın temmuz ayında başlatılan uygulama kapsamında, "e-Devlet" sistemi üzerinden yapılabilecek. Sağlanan milyonlarca liralık destekle sinema sektörüne can suyu olan fona, bu dönemde de rekor başvurunun yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN GURUR YAPIMLARI BAKANLIK DESTEKLİ



Bakanlıkça bugüne kadar desteklenen filmler arasında drama dalında en çok izlenen film unvanını elinde bulunduran Ayla, 2016 yılının en çok izlenen filmi Dağ 2, Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile dönen Kış Uykusu ve Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan Bal filmi de yer alıyor.



Ayrıca Türkiye'nin 91. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı da dahil olmak üzere son 5 yıllık dönemde Türkiye'yi Oscar'da temsil eden tüm filmler, Bakanlık destekli yapımlar olarak da ön plana çıkıyor.