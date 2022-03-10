Sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 56 yaşındaki Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Sakaryalı olan Özer'in cenaze namazı Adapazarı ilçesinde kılındı.

Cenazeye, meslektaşları ile yakınları katıldı.

Özer, Şeker Hilal Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Özer evli ve 1 çocuk babasıydı

MURAT ÖZER KİMDİR?



Türk sinema eleştirmen olan Murat Özer 1966 doğumlu. Sinema Yazarları Derneğine 1994'te üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı. Bir dönem DIGITURK'te görev aldı. 2007 yılı itibarıyla Empire Türkiye dergisinin yayın danışmanı olarak görev yaptı.Bir süredir tedavi gören Murat Özer, 2019 yılında oyuncu Feride Çetin ile nikah masasına oturmuş, çiftin kızları 'Hayat' ise Haziran 2020'de dünyaya gelmişti.