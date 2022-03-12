Sinema meslek örgütlerinden Bergen filmi için ortak açıklama: Failin sesini kısın, kadının sesi olun!

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Bergen" filminin, Bergen'i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterimden kaldırılması üzerine, sinema oyuncuları, senaristler ve sinema emekçilerinin yer aldığı 10 örgüt ortak açıklama yaptı.



"Basın yayın organlarına yansıyan bilgilere göre; Kozan Belediye Başkanı'nın bu kararının Bergen'i öldüren erkeğin baskıları sonucu alındığı" belirtilen açıklamada, Bergen'e şiddet uygulayan ve öldüren Halis Serbest’in film ekibini de tehdit ettiğine dikkat çekildi ve buna rağmen bir televizyon kanalının yayınına katılabilmesine tepki gösterildi.



"FİLMİ GÖSTERİMDEN KALDIRMASININ YASAL HİÇBİR DAYANAĞI YOKTUR"



Açıklamanın tam metni şöyle:



"'Bergen' adlı sinema filmi Kozan Belediye Sinemasının gösterim planında olduğu ve filmle ilgili her türlü materyal ellerine ulaştırıldığı halde belediye başkanı tarafından son anda gösterimden kaldırılmıştır. Bir sanatçı kadına yönelik ölümle sonuçlanan şiddeti anlatan ve bu şiddeti mahkum etmeyi amaçlayan “Bergen” filmi, belediye başkanı tarafından şiddet içeriyor gerekçesiyle sansüre uğratılmıştır. “5244 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun”a göre filmle ilgili bir uygulama sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolü altında uzman ve psikologların bulunduğu bir kurulun kararıyla yapılabilir. Bu kurul da “Bergen filmi için 10 yaşından 13 yaşına kadar olan çocukların ailesiyle filmi izleyebileceği kararını almıştır. Devletin resmi kurulu bahsi geçen filmi çocukların bile izleyebileceği bir film olarak sınıflandırmıştır. Bir belediye başkanının kişisel yargısıyla filmin gösterimden kaldırmasının yasal hiçbir dayanağı yoktur."



"BU FİİLİ SANSÜR UYGULAMASINA KARŞI ADIMLAR ATILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"



"Bu fiili sansür uygulamasının ülkemize bir anlayış olarak yerleşmemesi adına karşı adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz film sektörü bileşenleri olarak bu fiili sansür uygulamasını ve mağdur yerine failin yanında saf tutan Kozan Belediye Başkanı'nı güçlü bir şekilde kınıyoruz.



Basın yayın organlarına yansıyan bilgilere göre; Kozan Belediye Başkanı'nın bu kararı Bergen'i öldüren erkeğin baskıları sonucu alınmıştır. Filmin hazırlıkları sırasında cinayet hükümlüsü elini silah gibi objektife uzatarak “Ben yapmasam da aileme mani olamam” diyerek ulusal bir kanaldan yapımcı ve senaryo yazarlarını açıkça ölümle tehdit etmiştir. Çekimler olağanüstü gizlilik koşullarında yapılabilmiştir. Gala, film ekibinin talebi üzerine çevik kuvvet koruması altında gerçekleştirilebilmiştir.



Yapım ekibi tarafından tehdidin gerçekleştirildiği TV kanalına yazılı olarak başvurulduğu halde, cinayet failinin hala aynı TV kanalında kendini özgürce ifade edebilmesi üzücüdür. Basın yayın organlarından sorumlu yayıncılık örneği göstererek kadına karşı uygulanan şiddetin karşısında durmaya ve reyting uğruna cinayet failini ekranlara taşımaya son vermeye çağırıyoruz."



Yüksek sesle;



“Failin sesini kısın, kadının sesi olun!” diyoruz.



Özgür sinemanın ve özgür kadının yanındayız.



BİROY - Sinema Oyuncuları Meslek Birliği

ÇASOD - Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği

FST - Film ve Sahne Tasarım Ekipleri Derneği

POSTPRODER - Post Prodüksiyon Çalışanları Derneği

RFYP - Reklam Filmi Yönetmenleri Platformu

SENARİSTBİR - Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Sinema TV Sendikası

SİNESEN - Sinema Emekçileri Sendikası

Oyuncular Sendikası

Yönetmenler Birliği Platformu

BERGEN FİLMİ FRAGMANI