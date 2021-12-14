Sinema takviminden çıkarılan Deep Water'ın geleceği belli oldu

Ben Affleck ve Ana De Armas'ın, yaklaşık bir yıl süren ilişkisini başlatan gerilim filmi Deep Water, vizyon tarihinin birkaç kez değişmesinin ardından, Disney tarafından vizyondan tamamen çekildi. İzleyicilerle buluşup buluşamayacağı merak konusu olan filmin, ABD'de Hulu'da ve uluslararası olarak Amazon Prime'da yayınlanacağı duyuruldu. Gösterim tarihi ise henüz belli değil.

BİR ARAYA GELMEK İSTEMİYORLAR



Aslında Ocak 2022'de sinemalarda olması planlanan filmin iptal edilmesinin gerekçesinin, eski sevgilisi Jennifer Lopez ile yeniden bir araya gelen Ben Affleck'in Ana De Armas ile filmin tanıtımları için bir araya gelmek istememesi olduğu iddia ediliyor.



Fotoğraflar: Backgrid USA

Sosyal medyada bu kararın arkasında Jennifer Lopez'in olduğuna dair dedikodular ve espirler yapılıyor.

MUTSUZ ÇİFTİN HAYATINA ODAKLANIYOR



Disney'in 1994 tarihli Color of Night filminden sonraki ilk erotik filmi olan Deep Water, mutsuz bir evlilğe sahip bir çiftin hayatına odaklanıyor.

DEEP WATER KONUSU

Vic ve Melinda Van Allen, evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarında sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.

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