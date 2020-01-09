Sinemacı Buck Henry hayatını kaybetti

Gerçek adı Henry Zuckerman olan; Amerikalı aktör, yazar, film yönetmeni, komedyen ve televizyon yönetmeni Buck Henry, hayatını kaybetti.

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ





Deadline'ın haberine göre; bir süredir Cedars-Sinai Sağlık Merkezi'nde tedavi gören Henry, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.



Sunuculuğunu yaptığı Saturday Night Live programı ile ekranlarının tanınan ismi olan Buck Henry, kariyerinde senaryo yazarlığını yaptığı Dustin Hoffman’lı The Graduation (Aşk Mevsimi) ve Heaven Can Wait filmleriyle iki kez Oscar'a aday gösterildi.



Buck Henry son olarak 30 Rock (2006) dizisinde rol aldı

Buck Henry, What’s Up Doc? (Aşka vakit yok) ve Emmy Ödüllü Get Smart dizisinde senaryo yazarlığı yapmıştı.