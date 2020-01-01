Sinemada iki yeni film vizyonda: Baba Parası ve Ip Man 4: Final

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı Baba Parası ile Wilson Yip'in yönettiği Ip Man serisinin son filmi Ip Man 4: Final bugün vizyona girdi.



BABA PARASI'NIN KONUSU





Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği Baba Parası; ülkenin en zenginlerinden birinin gayrimeşru çocukları olduğunu öğrenen kardeşlerin, içlerinden sadece birine kalacak yüklü mirasa ulaşma çabalarını anlatıyor.

BABA PARASI'NIN KADROSU

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı filmde, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş rol aldı.



IP MAN 4: FİNAL KONUSU



Wilson Yip'in yönettiği Ip Man 4: Final, Kung Fu ustası Ip Man'ın kendisini bu sefer Amerika'da bir mücadele içerisinde bulmasını anlatıyor.

FİLMİN KADROSU



Senaryosunu Edmond Wong, Tai-lee Chan ve Lai-yin Leung'un birlikte kaleme aldığı filmde; Donnie Yen, Kwok-Kwan Chan, Scott Adkins, Jim Liu, Vanness Wu, Nicola Stuart-Hill ve Chris Collins gibi isimler rol aldı.

50 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE



50 milyon dolarlık bütçesiyle adından söz ettiren serinin son filmi Ip Man 4: Final; sadece dövüş sanatlarıyla değil, yaşam felsefesiyle de milyonları etkileyen Ip Man'in, son macerasını aksiyon tutkunlarının beğenisine sunacak.