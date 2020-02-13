Sinemada kadın ve azınlık temsili arttı

Hollywood’un ödül sezonunda yapılan seçimlere yansımasa da yeni bir araştırmaya göre çoğu popüler filmde ‘çeşitlilik’ artıyor.



Southern California Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre, 2019’un popüler filmlerinde, azınlıklara ve kadın baş karakterlere yer verme oranı yükseldi.

10 YILDA KADIN BAŞ KARAKTERLERDE 3 KAT ARTIŞ



ABD yapımı 100 filmin incelendiği çalışmada, 31 filmde azınlıkta kalan ırksal gruplara baş karakterlerde yer verildiği görüldü. 2018’e göre, azınlıklara ana karakterlerde yer veren film sayısı 4 adet artmış oldu. Bu, 10 yıl öncesine göre yaklaşık 3 kat artış anlamına geliyor.

Araştırmada aynı durumun kadın baş karakterler için de gerçekleştiği ortaya çıktı. Aynı filmlerden 43 tanesinde ana karakterlerde kadına yer verildiği görüldü. Bu, 2018’e göre 4 film daha fazla olduğu anlamına geliyor. Bu rakam, 2007’ye göre iki katından daha fazla artış olduğunu gösteriyor. Zira 13 yıl önce kadın baş karakterlere yer veren film sayısı sadece 20 idi.

SİNEMA SEKTÖRÜNDE İLERLEME

Geçen ay yayınlanan ve kadın yönetmenlerin sayısında kayda değer bir artış olduğunu gösteren çalışmalarla birlikte bu araştırma, kameranın önünde ve arkasında kadın ve azınlık temsilinde yıllarca geride kaldıktan sonra gerçek ilerleme belirtileri gösteren bir endüstrinin resmini çiziyor. Amerikan nüfusunun yüzde 51'i kadın ve yaklaşık yüzde 40'ı renkli insanlardan oluşurken, sinema sektöründeki yansıması bu rakamlardan uzak olsa da bir ilerleme kaydedildiği görülüyor.

Cynthia Erivo, Harriet filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.

SEKTÖR ÇEŞİTLENSE DE ÖDÜL TÖRENLERİ YERİNDE SAYDI



Sektörde kadın ve renkli katılımın artması söz konusu olsa da bu durum ödül törenlerine yansımadı. Bu yıl 92’ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri’nde En İyi Yönetmen kategorisinde hiç kadın yönetmene yer verilmemesi eleştirilere yol açtı. Ancak Güney Kore yapımı Parazit’in (Parasite), Oscar tarihinde ilk kez dili İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesi, bir değişimin başlangıcı olarak görüldü. Ancak oyunculuk kategorilerinde tek renkli aday olarak Cynthia Erivo’nun olduğu Oscar’ın ‘fazla beyaz’ olması tartışmalara yol açtı.

OSCAR ÖDÜLLERİ'NDE YAŞANANLAR