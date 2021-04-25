Sinemanın en kötülerine verilen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Sinemanın en kötülerini belirleyen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'ni 'kazananlar' açıklandı.

25.04.2021 - 16:51

Sinemanın en kötülerine verilen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Absolute Proof

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Sinemanın en kötülerine verilen Razzie Ödülleri için adaylar açıklandı

Sinemanın en kötülerine verilen Razzie Ödülleri için adaylar açıklandı

Her yıl Oscar'dan bir gün önce açıklanan Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri bell oldu. Yılın en kötü yapımlarını seçen Altın Ahududu Ödülleri'nde bu yılın 'kazananları' arasında, My Pillow CEO'su Mike Lindell tarafından yönetilen ve 2020 başkanlık seçiminin Trump'tan çalındığına dair yanlış kanıtlar sunan Donald Trump yanlısı film Absolute Proof başı çekti. 

Sabaha karşı sahiplerini bulacak olan 93. Oscar Ödülleri için iki adaylığı bulunan Borat Subsequent Moviefilm, iki Razzie ödülüne layık görüldü.

İşte bu yılın en kötüleri:

EN KÖTÜ FİLM

Absolute Proof

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

Mike Lindell  (Absolute Proof)

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

Kate Hudson (Music)

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Rudy Giuliani (Borat Subsequent Moviefilm)

365 Days 365 Days

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Maddie Ziegler (Music)

EN KÖTÜ YÖNETMEN

Sia (Music)

EN KÖTÜ SENARYO

365 Days

EN KÖTÜ YENİDEN ÇEVRİM

Dolittle

EN KÖTÜ EKRAN İKİLİSİ

Rudy Giuliani & Pantalon Fermuarı (Borat Subsequent Moviefilm)

ÖZEL ÖDÜL

Şimdiye kadarki en kötü takvim yılı olarak 2020

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