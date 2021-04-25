Sinemanın en kötülerine verilen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Her yıl Oscar'dan bir gün önce açıklanan Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri bell oldu. Yılın en kötü yapımlarını seçen Altın Ahududu Ödülleri'nde bu yılın 'kazananları' arasında, My Pillow CEO'su Mike Lindell tarafından yönetilen ve 2020 başkanlık seçiminin Trump'tan çalındığına dair yanlış kanıtlar sunan Donald Trump yanlısı film Absolute Proof başı çekti.

Sabaha karşı sahiplerini bulacak olan 93. Oscar Ödülleri için iki adaylığı bulunan Borat Subsequent Moviefilm, iki Razzie ödülüne layık görüldü.

İşte bu yılın en kötüleri:



EN KÖTÜ FİLM



Absolute Proof



EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU



Mike Lindell (Absolute Proof)



EN KÖTÜ KADIN OYUNCU



Kate Hudson (Music)



EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU



Rudy Giuliani (Borat Subsequent Moviefilm)



365 Days

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU



Maddie Ziegler (Music)



EN KÖTÜ YÖNETMEN



Sia (Music)



EN KÖTÜ SENARYO



365 Days



EN KÖTÜ YENİDEN ÇEVRİM



Dolittle



EN KÖTÜ EKRAN İKİLİSİ



Rudy Giuliani & Pantalon Fermuarı (Borat Subsequent Moviefilm)



ÖZEL ÖDÜL



Şimdiye kadarki en kötü takvim yılı olarak 2020