Sinemanın en kötülerine verilen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

25.04.2021 - 16:51
Her yıl Oscar'dan bir gün önce açıklanan Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri bell oldu. Yılın en kötü yapımlarını seçen Altın Ahududu Ödülleri'nde bu yılın 'kazananları' arasında, My Pillow CEO'su Mike Lindell tarafından yönetilen ve 2020 başkanlık seçiminin Trump'tan çalındığına dair yanlış kanıtlar sunan Donald Trump yanlısı film Absolute Proof başı çekti.
Sabaha karşı sahiplerini bulacak olan 93. Oscar Ödülleri için iki adaylığı bulunan Borat Subsequent Moviefilm, iki Razzie ödülüne layık görüldü.
İşte bu yılın en kötüleri:
EN KÖTÜ FİLM
Absolute Proof
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
Mike Lindell (Absolute Proof)
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
Kate Hudson (Music)
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Rudy Giuliani (Borat Subsequent Moviefilm)
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Maddie Ziegler (Music)
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Sia (Music)
EN KÖTÜ SENARYO
365 Days
EN KÖTÜ YENİDEN ÇEVRİM
Dolittle
EN KÖTÜ EKRAN İKİLİSİ
Rudy Giuliani & Pantalon Fermuarı (Borat Subsequent Moviefilm)
ÖZEL ÖDÜL
Şimdiye kadarki en kötü takvim yılı olarak 2020