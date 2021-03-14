Sinemanın en kötülerine verilen Razzie Ödülleri için adaylar açıklandı

14.03.2021 - 12:16
Bir önceki yılın en kötü filmlerini belirleyen, hatta ödül veren Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) için adaylar açıklandı.
Yapımlar arasında her biri altı adaylık kazanan Netflix filmi 365 Days ve Robert Downey Jr.'ın yer aldığı Dolittle başı çekti. Her iki film de en kötü film adaylığının yanı sıra en kötü erkek oyuncu, en kötü senaryo ve en kötü yeniden yapım gibi adaylıklarda yer aldı. 2021 Razzie Ödülleri'nin kazananları 24 Nisan'da açıklanacak. İşte Razzie Ödülleri'nin adayları:
EN KÖTÜ FİLM
365 Days
Absolute Proof
Dolittle
Fantasy Island
Music
EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU
Robert Downey, Jr. - Dolittle
Mike Lindell - Absolute Proof
Michele Morrone - 365 Days
Adam Sandler - Hubie Halloween
David Spade - The Wrong Missy
EN KÖTÜ KADIN OYUNCU
Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches
Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream
Kate Hudson – Music
Lauren Lapkus – The Wrong Missy
Anna-Maria Sieklucka – 365 Days
EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Chevy Chase - The Very Excellent Mr. Dundee
Rudy Giuliani - Borat, Subsequent Movie-Film
Shia LeBeouf - The Tax Collector
Arnold Schwarzenegger - Iron Mask
Bruce Willis - Breach, Hard Kill AND Survive the Night
EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Glenn Close – Hillbilly Elegy
Lucy Hale – Fantasy Island
Maggie Q – Fantasy Island
Kristen Wiig – Wonder Woman 1984
Maddie Ziegler – Music
EN KÖTÜ İKİLİ
Maria Bakalova & Rudy Giuliani - Borat Subsequent Movie-Film
Robert Downey Jr. & Berbat Galler aksanı – Doolittle
Harrison Ford & Berbat CGI arkadaşı “Dog” – Call of the Wild
Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy
Adam Sandler & Sinir yapan sesi – Hubie Halloween
EN KÖTÜ YÖNETMEN
Charles Band – All 3 “Barbie & Kendra” movies
Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days
Stephen Gaghan – Dolittle
Ron Howard – Hillbilly Elegy
Sia – Music
EN KÖTÜ SENARYO
365 Days
All 3 Barbie & Kendra Movies
Dolittle
Fantasy Island
Hillbilly Elegy
EN KÖTÜ DEVAM YA DA YENİDEN ÇEVRİM
365 Days (Fifty Shades of Grey'in Polonya versiyonu)
Dolittle
Fantasy Island
Hubie Halloween
Wonder Woman 1984