Sinemanın en kötülerine verilen Razzie Ödülleri için adaylar açıklandı

Bir önceki yılın en kötü filmlerini belirleyen, hatta ödül veren Razzie Ödülleri (Altın Ahududu) için adaylar açıklandı.

Yapımlar arasında her biri altı adaylık kazanan Netflix filmi 365 Days ve Robert Downey Jr.'ın yer aldığı Dolittle başı çekti. Her iki film de en kötü film adaylığının yanı sıra en kötü erkek oyuncu, en kötü senaryo ve en kötü yeniden yapım gibi adaylıklarda yer aldı. 2021 Razzie Ödülleri'nin kazananları 24 Nisan'da açıklanacak. İşte Razzie Ödülleri'nin adayları:



EN KÖTÜ FİLM



365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music



EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU



Robert Downey, Jr. - Dolittle

Mike Lindell - Absolute Proof

Michele Morrone - 365 Days

Adam Sandler - Hubie Halloween

David Spade - The Wrong Missy



EN KÖTÜ KADIN OYUNCU



Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches

Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU



Chevy Chase - The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani - Borat, Subsequent Movie-Film

Shia LeBeouf - The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger - Iron Mask

Bruce Willis - Breach, Hard Kill AND Survive the Night



EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music



EN KÖTÜ İKİLİ

Maria Bakalova & Rudy Giuliani - Borat Subsequent Movie-Film

Robert Downey Jr. & Berbat Galler aksanı – Doolittle

Harrison Ford & Berbat CGI arkadaşı “Dog” – Call of the Wild

Lauren Lapkus & David Spade – The Wrong Missy

Adam Sandler & Sinir yapan sesi – Hubie Halloween



EN KÖTÜ YÖNETMEN



Charles Band – All 3 “Barbie & Kendra” movies

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes – 365 Days

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Music



EN KÖTÜ SENARYO



365 Days

All 3 Barbie & Kendra Movies

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy



EN KÖTÜ DEVAM YA DA YENİDEN ÇEVRİM



365 Days (Fifty Shades of Grey'in Polonya versiyonu)

Dolittle

Fantasy Island

Hubie Halloween

Wonder Woman 1984