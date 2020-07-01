Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ne 1 milyon 600 bin euro'luk restorasyon

Özellikle yaz sezonunda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi,kentin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.



Çalışmaların tamamlanmasıyla farklı bir görünüme sahip olacak Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan proje heyeti incelemelerde bulundu.



Heyet, daha sonra Vali Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret ederek bilgi verdi.



Vali Karaömeroğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, projenin sadece Sinop için değil, ülke turizmi adına çok önemli olduğunu söyledi.



Avrupa Birliği destekli 1 milyon 600 bin euro maliyetli projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini planladıklarını vurgulayan Karaömeroğlu, son yaptıkları görüşmeler sonucunda projeye cezaevinin çocuk ıslah evleri ile iç kale surları bölümlerinin de eklendiğini anlattı.



Erol Karaömeroğlu, cezaevi dışında kalan tarihi buzhane binasının da proje dahilinde restore edileceğine işaret ederek, "Uzun zamandır restorasyon hazırlıkları devam eden Tarihi Cezaevi'nde en kısa sürede çalışmalar başlanacak. Amacımız tarihi mirasımıza sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak. Sinop Tarihi Cezaevi, yıllık ortalama 300 bin kişiye hizmet veren önemli bir merkez. Ülke turizmine hizmet veren bu tarihi mekanımız, inşallah yeni dönemde yeni görünümü ile hizmet verecek" diye konuştu.



Bu arada restorasyon çalışmalarının başlamasıyla tarihi mekanın bazı bölümlerinin ziyarete kapatılacağı öğrenildi.