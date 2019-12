Sırma'dan İngilizce iki yeni şarkı: On ve 24 Hours

Son iki yıldır hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda özgün tarzıyla adından söz ettiren vokalist, şarkı yazarı ve prodüktör Sırma, yılbaşı öncesi iki yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Genç müzisyen On ve 24 Hours isimlerini verdiği parçaların prodüktörlüğünü, Katy Perry, Kylie Minogue, Kiesza ve Daya gibi isimlerle sahneyi paylaşan, şu günlerde sık sık Betty Who ve Marlon Craft gibi isimlerle sahne alan Amerikalı davulcu ve prodüktör, Ian Barnett ile birlikte üstlendi. Sırma, şarkıların sözlerini ve vokal melodilerini yazmasının yanısıra, mixing ve mastering işlemlerini de tek başına, New York’taki ev stüdyosunda gerçekleştirdi.

Sırma iki yeni şarkısıyla dijital platformlarda.

"TATMİN EDİCİ AMA YALNIZ BİR SÜREÇ"



Sırma, Mallow’u (resmi adıyla Ian Barnett’i) konuk ettiği bu proje hakkında şunları söyledi: Genelde tek başıma çalışıyorum, şarkılarımı yazım aşamasından kayıt, düzenleme, mix ve mastering aşamasına kadar kendim işliyorum. Kısaca özetlemek gerekirse tatmin edici ama yalnız bir süreç bu. Dolayısıyla arada sırada bana ilham veren sanatçılarla bir araya gelmeyi de seviyorum. Ian inanılmaz yetenekli bir davulcu ve bir davulcunun bakış açısından yaklaşıyor müziğe. Bense bir vokalist kafasıyla yaratıyorum ister istemez. Arada piyanonun ya da klavyenin başına geçsem de, sesim en önemli rehberim. Ian’ın çalışmalarının en çok dikkatimi çeken farkı da bu oldu. Tahayyül edemeyeceğim tarzda ritmler barındırıyor müziği.



On ve 24 Hours'uniskeleti de, onun bana üzerinde çalıştığı birkaç demoyu göstermesiyle ortaya çıktı. Ondan aldığım demo kanallarını geliştirerek, yeniden düzenleyerek, eklemelerle çıkarmalarla yarattım bu şarkıların altyapılarını. Şarkı sözlerini ve vokal melodilerini de altyapılar oturduktan sonra yazdım.



HEM HAYALPEREST HEM HIRÇIN



Her iki şarkıda da hem hayalperest hem de hırçın bir hava var. Şarkı sözlerinde de bu havayı benimseyerek hareket ettim. On, bir çiftin gereksiz kavgalarını, o kavgaların yarattığı vakit kaybını ve her şeye rağmen iki insanın birbirinden kopamayışını anlatıyor. 24 Hours ise madalyonun diğer yüzü; zamana bir günlüğüne dur diyen ve o gün boyunca evden hiç çıkmayan bu çiftin “İyi ki şimdi buradayız, birlikteyiz” diye şükredişi adeta.”

Sırma'nın tüm şarkılarına Spotify ve Apple Music’den ulaşabilirsiniz.

"KENDİ İŞİNİ KENDİN GÖRMEK BİR ÖZGÜRLÜK"



On için New York’ta bir de klip çeken Sırma, klibin montajını ve efektlerini de kendisinin gerçekleştirdiğini anlatıyor. “Kendi işimi kendim görmek bir özgürlük,” diyor ve ekliyor: "Elbette müziğimi baştan sona kadar evimde yaratmamın önemli sebeplerinden biri de bağımsızlığını koruyan ve yeni yeni tanınmaya başlayan bir sanatçı olmam. Dolayısıyla özellikle tek başıma yürüttüğüm projelerimde bütçem inanılmaz kısıtlı! Bu tür sebeplerden ötürü sık klip çekemiyorum. On'a klip çekme fırsatım oldu, bu süreç sırasında da, 'Acaba' dedim… “Montaj ve efekt işlemlerini de kendim halledebilir miyim? Bunu da öğrenebilir miyim kendi kendime?” Ses mühendisi olduğum için teknolojiye ister istemez bir yatkınlık var; neyse ki beklediğimden de kolay oldu programı çözmek. Elbette takıldığım noktalar vardı, o noktalarda da yönetmen arkadaşım Bảo Ngô bana yol gösterdi. Bao zaten bir fotoğrafçı olarak tanınıyor Amerikan müzik endüstrisinde… En son Mitski ile yaptığı çekimlerin ürünü olan fotoğraflar albüm kapak tasarımında kullanılmış, bu kapak da geçtiğimiz sene GRAMMY’ye aday gösterilmişti… O günden beri telefonu susmuyor Bao’nun, ama bir şekilde denk getirdik çekim tarihini ve böylece bu klip projesinde bir araya gelme şansımız oldu. Işık ve renk konusunda bir

dahi bence Bao. Konsept benden çıktı, ama onun vizyonu sayesinde hayata geçirebildim aklımdaki görüntüleri.”



SIRMA KİMDİR?



Robert Kolej’den mezun olduktan sonra, Berklee College of Music’te burslu eğitim almak üzere ABD’ye gitti ve üniversite eğitimini tamamlamasının ardından da New York’a yerleşti. Halen

üstün yetenek vizesiyle kendisine yer açtığı Amerikan müzik endüstrisinde vokalist, şarkı yazarı, aranjör, prodüktör ve ses mühendisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.



Sırma, solo kariyerinin ilk adımlarını, şimdi dünyaca ünlü bir DJ olan Illenium ile birlikte attı. İkilinin birlikte yayınladıkları Drop Our Hearts ve Drop Our Hearts (Part II) isimli teklilerden sonra Sırma kendi şarkılarının üzerinde çalışmaya başladı. İlk EP’si To Love'dan sonra ilk Türkçe şarkısı Belki Bir Gün ile Türkiye’de de dikkatleri üzerine çekerek, Spotify Viral 50Türkiye listesine 3. sıradan giriş yaptı. Bu başarılı çıkışın ardından yayınladığı Coming Undone adlı teklisi ise Apple Music’in Beats 1 radyosunda yayınlanarak, global bir statüye ulaştı.



Bu sene çıkardığı Put Your Faith In Me ve Bizden Önce isimli şarkıları takiben On ve 24 Hours'u yayınlayan Sırma’nın şimdilerde gündeminde, ilk Türkçe EP’sinin hazırlıkları ve konser planları var