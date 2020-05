İstanbul’da doğup büyüyen, on yılı aşkın bir süredir de Amerika’da yaşayan şarkı yazarı ve yapımcı Sırma, stüdyosundan uzak olmasına rağmen, aile evinde kısıtlı imkanlarla yarattığı şarkısı “How Could We Ever Know”u müzikseverlerle buluşturdu.



Sırma, parçanın yapım aşamasını, “Şarkıyı baştan sona bir günde yarattım; bu benim için bir rekor. Normalde çalışırken detaylara takılıp vakit kaybedebiliyorum, ama bu sefer hedef bambaşkaydı" sözleriyle anlattı.