Sivil toplum temalı fotoğraflar Esenboğa Havalimanı'nda sergilenecek

Sivil Toplum Destek Programı (STDP), bir yönüyle yerel STK’ların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesini ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamayı, diğer yönüyle de mali ve idari açıdan güçlü, daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirdikleri ortaklıkları-ağları desteklemeyi ve kamu kurumları ile STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Türkiye’nin farklı illerinde toplam 48 adet proje başarıyla yürütüldü. Uygulanan projeler kapsamında çekilmiş 36 fotoğraf, yarın Esenboğa Havalimanı'nda sergilenecek.

Sergi, iki hafta süreyle Esenboğa Havalimanı'nı kullanan yolcuların ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, serginin açılışını yapacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "17 yılı aşkın süredir Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlenmesini ve Türkiye’deki sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen projelere destek sağlıyoruz. Bu sergiye konu edilen projelerimizin yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu, kamu kurumlarımız ve STK’larımızın yoğun emeğini içerdiğinin bilinmesini özellikle arzu ederim" değerlendirmesinde bulundu.