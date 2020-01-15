SİYAD Ödülleri'nde Kız Kardeşler'e 11 adaylık

SİYAD üyelerinin 2019 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımlar üzerinden yaptığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.



Emin Alper’in yazıp yönettiği Kız Kardeşler'i dokuzar adaylıkla Görülmüştür ve Küçük Şeyler ile sekiz adaylıkla Sibel izledi. Bağlılık: Aslı üç, Bir Aşk İki Hayat, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, İçerdekiler, Kapı, Kraliçe Lear, Nebula ikişer, 7. Koğuştaki Mucize, Anadolu Turnesi ve Mucize 2: Aşk ise birer dalda adaylık elde ettiler.

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından Mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.



2019 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri adayları:



EN İYİ FİLM



Görülmüştür



Kız Kardeşler



Kraliçe Lear



Küçük Şeyler



Sibel



EN İYİ YÖNETMEN



Emin Alper – Kız Kardeşler



Pelin Esmer - Kraliçe Lear



Serhat Karaaslan - Görülmüştür



Kıvanç Sezer – Küçük Şeyler



Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti - Sibel





EN İYİ SENARYO



Emin Alper – Kız Kardeşler



Tarık Aktaş - Nebula



Serhat Karaaslan - Görülmüştür



Kıvanç Sezer – Küçük Şeyler



Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti ve Ramata Sy - Sibel

EN İYİ KADIN OYUNCU



Cemre Ebüzziya – Kız Kardeşler



Kübra Kip – Bağlılık: Aslı



Başak Özcan – Küçük Şeyler



Damla Sönmez - Sibel



EceYüksel – Kız Kardeşler



EN İYİ ERKEK OYUNCU



Kayhan Açıkgöz – Kız Kardeşler



Berkay Ateş - Görülmüştür



Caner Cindoruk - İçerdekiler



Hayat Van Eck – Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu



Alican Yücesoy – Küçük Şeyler

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU



Saadet Işıl Aksoy - Görülmüştür



Füsun Demirel - Görülmüştür



Elit İşcan - Sibel



Nihal Koldaş – Küçük Şeyler



Ece Yüksel – Bağlılık: Aslı



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU



Timur Acar - Kapı



Müfit Kayacan - Görülmüştür



Erdem Şenocak - Görülmüştür



Settar Tanrıöğen - İçerdekiler



Kubilay Tunçer – Kız Kardeşler

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ



Necmettin Akdeniz - Nebula



Eric Devin - Sibel



Emre Erkmen – Kız Kardeşler



Hatip Karabudak – Küçük Şeyler



Andreas Sinanos – Bağlılık: Aslı



EN İYİ MÜZİK



Cem Öget - Bir Aşk İki Hayat



Mahsun Kırmızıgül, Tevfik Akbaşlı ve Yıldıray Gürgen - Mucize 2: Aşk



Giorgos Papaioannou ve Nikos Papaioannou – Kız Kardeşler



Güldiyar Tanrıdağlı - Kapı



Venus Music Peace Band (Cem Celal Bilge, Mert Coşar, Uğur Deynekli, Mustafa Aydın) – Anadolu Turnesi

EN İYİ KURGU



Ali Aga - Görülmüştür



Çiçek Kahraman – Kız Kardeşler



Véronique Lange - Sibel



Selda Taşkın – Küçük Şeyler



Aylin Zoi Tinel, Erhan Acar Jr. – Bir Aşk İki Hayat



EN İYİ SANAT YÖNETİMİ



Osman Çankırılı – Kız Kardeşler



Soydan Kuş - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu



Osman Özcan - Sibel



Hakan Yarkın - 7. Koğuştaki Mucize



Alceste Wegner ve Reyhan Acar – Küçük Şeyler