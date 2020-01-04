Snoop Dogg’dan ninni albümü

ABD’li rapçi Snoop Dogg, bebekler için bir ninni albümü hazırlıyor.

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Justin Bieber'dan Snoop Dogg'a: O benim kızım

Hollywood’un ünlü rapçilerinden Snoop Dogg, en sevilen hit parçalarını ninni formunda seslendireceğini açıkladı.

‘Lullaby Renditions of Snoop Dogg’ (Snopp Dogg’dan Ninni Yorumları) adını alacak projede, ‘Gin and Juice’, ‘Drop It Like It’s Hot’ ve ‘Doggy Dogg World’ gibi hip-hop eserleri, rahatlatıcı ksilifon sesiyle yayınlanacak. 12 şarkının yer alacağı albümde, ‘Beautiful’, ‘What’s My Name?’ ve ‘Lay Low’ isimli parçaları da olacak.

Asıl adı Calvin Broadus Jr. olan Snoop Dogg, 2018 yılında evcil yönünü öne çıkararak bir yemek kitabı da piyasaya sunmuştu.

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