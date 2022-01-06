Şöhretler Okulu Yarışıyor filmi 350 çocuk oyuncuyla çekildi

350 çocuk oyuncunun ana ve yan rollerde yer aldığı, Şöhretler Okulu Yarışıyor filmi çekildi. Filmde ünlü oyuncu Ediz Hun da rol aldı.



21 Ocak'ta vizyona girecek olan Şöhretler Okulu Yarışıyor filminin proje yaratıcısı olan ve senaryosuna da katkıda bulunan Layla Şirin Ajans'ın kurucu Leyla Albayrak, senaryo yazımı ve çocuk oyuncu seçmelerini sadece bir hafta içerisinde tamamladıklarını söyledi.



Albayrak film projesiyle ilgili açıklamasında, "Bütün çocuklarımızın yer alacağı dizi veya sinema projesi yapmak yıllardır hayalimdi. Türkiye'de ilk defa bir cast ajansı, kendi oyuncuları için sinema filmi projesi yaptı. Filmin ana cast'ında 20 çocuk oyuncu başta olmak üzere yan roller ile birlikte toplam 350 çocuk oyuncu yer aldı" dedi.

Albayrak ayrıca, "Eski jön sanatçılarımızdan kıymetli Ediz Hun ile de çocuk oyuncularımızın çalışması ekstra güzel bir şanstı. Böylesine güzel bir projenin oluşumunu başlattığımız ve hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.



Leyla Albayrak, filmin fikir sahibi olmasının yanı sıra senaryosunu da Adnan Önal ile birlikte yazdı. Adnan Önal aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda otururken, çekimler CNS Production ile birlikte Layla Şirin Ajans tarafından 12 günde tamamlandı.

ŞÖHRETLER OKULU YARIŞIYOR FİLMİNDEN İLK FRAGMAN