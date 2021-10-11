Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi: The Gravedigger's Wife

ScreenDaily'nin haberine göre, aynı zamanda Finlandiya vatandaşı olan yönetmen Khadar Ayderus Ahmed'in Cibuti'de çektiği Mezarcının Karısı (The Gravedigger's Wife) Somali Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk kez kurduğu Oscar Komitesi tarafından aday gösterildi.

CANNES'DE GÖSTERİME GİRDİ TORONTO'DA ÖDÜL ALDI

Somali film sektöründeki çok sayıda önemli ismin görev aldığı film, Cannes Film Festivali'nde gösterime girerek de bir ilke imza atarken Toronto Film Festivali'nden ödülle döndü.

1981 doğumlu yönetmen, 16 yaşında ailesiyle Finlandiya'ya iltica etmişti.

AİLEYİ BİR ARADA TUTMA MÜCADELESİ



Bir mezarcının hastalanan eşini kurtarma ve ailesini bir arada tutma mücadelesini anlatan filmin başrolünde Finlandiya vatandaşı Somalili aktör Ömer Abdi ve Kanada vatandaşı Somalili model Yasmin Warsame oynuyor.94. Oscar Ödülleri, gelecek sene martta sahiplerini bulacak.



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