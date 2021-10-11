Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi: The Gravedigger's Wife

Somalili yönetmen Khadar Ayderus Ahmed'in Mezarcının Karısı (The Gravedigger's Wife) isimli filmi, ülkesinin ilk Oscar adayı oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 14:02

Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi: The Gravedigger's Wife

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haftanın filmleri (8 Ekim 2021)

Haftanın filmleri (8 Ekim 2021)

ScreenDaily'nin haberine göre, aynı zamanda Finlandiya vatandaşı olan yönetmen Khadar Ayderus Ahmed'in Cibuti'de çektiği Mezarcının Karısı (The Gravedigger's Wife) Somali Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk kez kurduğu Komitesi tarafından aday gösterildi.

CANNES'DE GÖSTERİME GİRDİ TORONTO'DA ÖDÜL ALDI

Somali film sektöründeki çok sayıda önemli ismin görev aldığı film, Cannes Festivali'nde gösterime girerek de bir ilke imza atarken Toronto Festivali'nden ödülle döndü.

1981 doğumlu yönetmen, 16 yaşında ailesiyle Finlandiya'ya iltica etmişti. 1981 doğumlu yönetmen, 16 yaşında ailesiyle Finlandiya'ya iltica etmişti.

AİLEYİ BİR ARADA TUTMA MÜCADELESİ

Bir mezarcının hastalanan eşini kurtarma ve ailesini bir arada tutma mücadelesini anlatan filmin başrolünde Finlandiya vatandaşı Somalili aktör Ömer Abdi ve Kanada vatandaşı Somalili model Yasmin Warsame oynuyor.94. Ödülleri, gelecek sene martta sahiplerini bulacak.

‘O Ses Almanya’ya Türk yarışmacı damga vurdu

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...