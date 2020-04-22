'Somut olmayan kültürel miras' online sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydedilen 18 somut olmayan kültürel miras unsurunun, Türkçe ve İngilizce olarak kısaca tanıtıldığı online sergi, izlenime açıldı.



UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin Türkiye'deki icracı birimi Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonunda, Türkiye'nin 18 unsuru, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedildi.



Türkiye, sözleşmeye taraf 178 ülke içinde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer aldı.



UNSULARIN 20'YE ÇIKMASI BEKLENİYOR

30 Kasım-5 Aralık 2020 tarihlerinde Jamaika'nın başkenti Kingston’da gerçekleştirilmesi planlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi 15. Toplantısı'nda listeye kaydedilmesi hedeflenen "minyatür sanatı" ve geleneksel zeka ve strateji oyunu "mangala / köçürme" unsurlarıyla Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıtlı unsur sayısının 20'ye çıkması bekleniyor.

