Faruk Tınaz hayatını kaybetti

65 yaşındaki Faruk Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"



Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

FARUK TINAZ KİMDİR?





Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan sanatçı, 1980'de TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.



Yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konser veren Tınaz, Türkiye'de 3 kez yılın Sanatçısı seçildi.

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden sanatçı, yıllar içinde Göz Göze, Şansım Açıldı, Ömrümü Çalan Yıllar, Kal Benimle, Kalbimin Kadını, Dinlenesi Şarkılar ve Yunus Gibi albümlerine imza attı.



Tınaz, 2005'te Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçilerek, çeşitli dönemlerde yönetim kurullarında görev aldı.

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