Son James Bond filmi No Time to Die 500 milyon dolar barajını aşmak üzere

Sinema sektörü, pandemi sonrası yaralarını yavaş yavaş sarıyor. 25’inci James Bond filmi olarak seyirciyle buluşan Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die), 500 milyon dolarlık hasılat sınırını aşan ikinci Hollywood yapımı olmaya çok yakın.



Film, şimdiye kadar 474 milyon dolarlık hasılat elde etti. Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat verdiği filmin bu hafta sonu seyredilme rakamlarıyla birlikte Hızlı ve Öfkeli 9 filminin ardından yılın ikinci en yüksek hasılatlı filmi olması bekleniyor.



No Time to Die şimdiden, dünya çapında beşinci en çok izlenen Warner Bros’un Godzilla vs. Kong filminin elde ettiği gişe rakamını da geride bıraktı. Film, toplam 467,8 milyon dolar gelir elde etmişti.



Çin yapımı Detective Chinatown 3 filmi, 686,2 milyon dolar ile bu yıl en çok izlenen dördüncü film konumunda.



Hızlı ve Öfkeli 9 (F9), 173 milyon doları ABD’den, 543,5 milyon doları dünyadan olmak üzere toplam 716,5 milyon dolar ile 2021’de dünyanın en çok seyredilen üçüncü filmi oldu.



Bir başka Çin filmi The Battle at Lake Changin, 769 milyon dolarla ikinci sıradayken, yine Çin filmi Hi, Mom 822 milyon dolarla 2021’in en çok seyredilen filmi konumunda.