Sonar İstanbul Müzik Festivali’nde yer alacak isimler belli oldu

Barcelona merkezli Sonar Müzik Festivali 5-7 Mart tarihinde Türkiye’de 4’üncü kez düzenlenecek. Sonar İstanbul Müzik Festivali’nde 3 gün boyunca elektronik müzik sahnesinde, kendi alanında öne çıkan isimler sahne alacak.

Hem kulağa hem de göze hitap eden SonarLab by Red Bull Sahnesi programında, elektronik ve dans müziğin en nitelikli müzisyenlerinden 11 isim şimdiden yerini aldı.

Festivalde yer alacak Glasgow çıkışlı müzisyen Denis Sulta, kendi underground etkilerinin bulunduğu canlı ve melodik house müzikleri ile Berghain’dan Pekin’e kadar birçok kulüpte performans sergiledi.

Elektronik müzik, ambient ve IDM üzerine besteleri ile dikkat çeken İzlandalı sanatçı Bjarki, sunduğu görsel şovlarla kaçırılmaz bir performans sergiliyecek. New York’un yeni nesil yapımcılarından DJ Python, derin ritmik besteleri ile müzikseverlerle buluşacak.

Setlerinde aerodinamik tekno, endüstriyel elektronik, batı dışı dans müziği ile çağdaş kulüp müziğini miksleyen Tzusing, deneysel tekno parçalarıyla sahneyi dans pistine çevirmekte zorlanmayan Skee Mask, yeraltı elektronik müzik kültürünü birçok biçimiyle kucaklayan ve geniş hayran kitlesi bulunan Steffi, R&B, rap, breakbeat, bas gibi türleri sentezleyen Catnapp festival sahnesinde yer alacak.

Festivale katılacak New York merkezli elektronik müzik topluluğunda kadın sanatçıları temsil eden ve sergileyen bir etkinlik platformu olan Discwoman’ın kurucu ortağı Umfang, raw, tekno ve acid house esintileri barındıran projeleri ile izleyenlerin karşısına çıkacak.

Son olarak yerli sahneden isimlerin de dahil olduğu festival programında; yeni nesil sahneden en taze isimleri sanatseverlere ulaştıran Red Bull Warm Up sanatçılarından TKO yer alacak ve elektronik müziğe kattığı deneysel yaklaşımıyla canlı bir performans gerçekleştirecek.

Jtamul ve beril21’in ikili projesi Millennial Hug dinleyicilerle buluşacak. Funk, disko ve soul karışımı setleriyle 90'lı yılların sonlarından bu yana İstanbul dans müziği sahnesinin merkezinde yer alan Zozo dafestivalde performans sergileyecek.

Sonar İstanbul Müzik Festivali 5 Mart itibariyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde kapılarını açmış olacak.