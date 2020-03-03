Songül Öden Lal Hayal ile çocukların ruhuna dokunacak

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İnsani Yardım Programı sözcüsü Songül Öden, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği tek kişilik oyunu Lal Hayal ile bu kez çocukların ruhuna dokunmaya hazırlanıyor.

03.03.2020 - 11:43 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 11:54

<span style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 700; font-size: 18px; font-family: Roboto, sans-serif; background-color: rgb(248, 248, 248); box-sizing: content-box;">Songül Öden</span>

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Songül Öden 7 farklı karakterle tiyatro sahnesinde (Lal Hayal)

Songül Öden'in farklı yaşlarda ve toplumum farklı kesimlerinden gelen 7 kadına birden hayat verdiği Lal Hayal isimli tek kişilik oyunu bu kez Kırmızı Çocuklar Derneği için sahnede olacak.

Öden konu hakkında, "Birleşmiş Milletler'deki ilk çıkış amacına başka halkalar eklendi. Bir başka uyanan kadın başka canlar ve başka hikayeler kadının hikayesiyle buluştu. Kadınların hikayesi birleşiyor, Kırmızı Çocuklar Derneği adına sahnede olacak oyunun bir parçası olduğum için inanılmaz mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kırmızı Çocuklar Derneği koruyucu aile kavramını yaygınlaştırmak ve koruyucu ailelerle yanlarındaki çocuklara destek vermek amacıyla 2014 yılında kuruldu.

Lal Hayal 13 Mart'ta Uniq Hall'de sahnelecek. Lal Hayal 13 Mart'ta Uniq Hall'de sahnelecek.

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