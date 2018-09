Sons of Anarchy dizisinin oyuncularından Paul John Vasquez, 48 yaşında hayatını kaybetti. Vasquez, California eyaletinin San Jose şehrindeki evinde babası tarafından baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen Vasquez’in kesin ölüm nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Vasquez, Sons of Anarchy dizisinde rol alan ve son birkaç ay içinde hayatını kaybeden ikinci oyuncu oldu.

Dizi oyuncularından Alan O'Neill de temmuz ayında alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.



Son olarak Sons of Anarchy dizisiyle adını duyuran Paul John Vasquez’in yıldızı, The Freddy's Nightmares (Freddy’nin Kabusları) dizisiyle parlamıştı.



Vasquez; How I Met Your Mother, ER, Justified ve CSI: NY gibi dizilerde de rol aldı.