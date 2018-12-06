İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Usta oyuncu Metin Akpınar: Yolun sonuna geldim

Vizyona girmesi en çok beklenen filmler arasında yer alan Kafalar Karışık’ın oyunculu özel gösterimi, filmin başrol oyuncuları Kafadar ekibi üyelerinin de katılımıyla 7 Aralık Cuma günü saat:14.00’da Grand Pera Cinemo’da yapılacak.

Aksiyon ve komedinin buluştuğu, yönetmen koltuğunda pek çok defa Kristal Elma ödülü kazanmış ünlü reklam yönetmeni Yücel Yolcu’nun oturduğu Kafalar Karışık filmi, Metin Akpınar, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Güven Kıraç, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen gibi usta isimleri de bir araya getiriyor.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile Funda Arar ve Yeni Gelin dizisinin güzel sesli oyuncusu Feride Hilal Akın’ın da yer aldığı filmde, Burhan karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Erkan Can, aksiyon sahnelerindeki performansı ile sinemaseverleri şaşırtmaya hazırlanıyor.



KAFALAR KARIŞIK'IN KONUSU



Atakan’ın zengin sevgilisi Buse ile evlenmelerinin önündeki tek engel Buse’nin dedesidir. Atakan, bu engeli aşmak için Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmaya karar verir. Kadim dostları Fatih ve Bilal de bu serüvende ona eşlik eder. Heyecanlı arayış onları Antalya’nın ıssız bir koyuna sürükler. Sonunda Atakan müstakbel kayınpederini bulur, ancak hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalır. İşlerin iyiden iyiye karışmasıyla aksiyon ve komedi dolu bir macera başlar...