Sosyal medya salgın günlerinde okuma kültürünü olumlu etkiliyor

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından yürütülen OKUYAY Platformu’nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) düzenlediği OKUYAY Konuşmaları’nın 7'ncisine 80’in üzerinde izleyici katıldı. Cuma günü yapılan “Pandemi Günlerinde Sosyal Medyanın Okuma Kültürüne Etkisi ve Katkısı” başlıklı online panelde, COVID-19 salgını kapsamında okuma kültürünün sosyal medya ile ilişkisi pek çok açıdan ele alındı. Paylaşılan deneyimler ve görüşler doğrultusunda, içinde bulunduğumuz süreçte sosyal medyanın okuma kültürünü büyük bir oranda olumlu etkilediği ve bu sonucun, OKUYAY Platformu’nun pandemi öncesi KONDA’ya yaptırdığı Türkiye Okuma Kültürü Araştırması’nda ortaya çıkan sonuçlarla benzerlik gösterdiği belirlendi.



'EVDEYİM OKUYORUM' KAMPANYASINA BİNLERCE KATILIM



Online panelde ilk olarak Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Genel Koordinatörü Ebru Şenol, pandemi sürecinde derneğin yürüttüğü çalışmalar ve OKUYAY Platformu’nun okuma kültürünü yaygınlaştırmak için yaptıkları hakkında bilgi verdi. Projenin, sosyal medyada büyük ilgi gören #evdeyimokuyorum kampanyasının oluşturulma sürecini, aşamalar halinde yapılanları anlatan Şenol, özellikle bu tür bir kampanya hazırlamak isteyenlerle dikkat edilmesi gerekenler konusunda önemli ipuçları paylaştı. OKUYAY Platformu’nun sosyal medya hesaplarını profesyonel olarak yöneten Arslan Başay #evdeyimokuyorum etiketiyle, kampanyanın başlangıcından bu yana 10.000’in üzerinde paylaşım yapıldığını ve bunun, kampanyanın başarılı bir şekilde devam ettiğinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.



Pandemi sürecinin başından bu yana dünyada yayıncılık sektöründe neler yapıldığını araştırarak geliştirilen çözüm önerilerini ve etkinlikleri paylaşan Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Ar-Ge Uzmanı Zeynep Atiker de önemli ve ilginç bulduğu örnekleri, online olarak gerçekleştirilen edebiyat festivalleri ve kitap etkinliklerini katılımcılarla paylaştı. Pandeminin başladığından bu yana her gün saat 15.00 ve 20.00’de Instagram hesaplarından izinlerini aldıkları kitapları dayanışma amacıyla canlı olarak okuyan Bir Dolap Kitap’tan Yıldıray Karakiya ve M. Banu Aksoy, bu süreçte 150’ye yakın kitap okuduklarını, her gün ez az 200 kişiye ulaştıklarını, kendilerine gelen olumlu tepkileri ve özellikle çocukların paylaşımlarını aktardı. İkili, bu tür etkinliklerin okuma kültürüne katkısı olduğuna dair görüşlerini de izleyicilerle paylaştılar. Dinleyiciler arasında yer alan kimi aileler, bu bölümde çocuklarının da katılımını sağlayarak Bir Dolap Kitap’a teşekkür ettiler.



SOSYAL MEDYA KULLANIMIYLA OKUMA ALIŞKANLIĞI PARALEL



Panelin son konuşmasında ise OKUYAY Platformu’nun Eylül 2019’da KONDA’ya yaptırdığı Türkiye Okuma Kültürü Araştırması’nın verilerini yorumlayan Aydın Erdem, önce araştırma hakkında bilgi verdi; ardından sosyal medyanın okuma kültürüne katkısını, dijital araçlardan okuma alışkanlığını ve arkadaş tavsiyesinin okuma kültürüne katkısını yorumladı. Yapılan araştırmada, Avrupa’daki ülkelerin aksine, özellikle gençler söz konusu olduğunda ülkemizde sosyal medya kullanımıyla okuma alışkanlığının pozitif anlamda paralellik gösterdiği tespit edilmişti.



Düzenlenen toplantı sonucunda, içinde bulunduğumuz süreçte sosyal medyanın okuma kültürünü büyük bir oranda olumlu etkilediği; bu sonucun KONDA’nın araştırmasında pandemi öncesinde teyit edildiği; sosyal medyada güçlü kampanyaların her konuda olduğu gibi okuma kültürü konusunda da başarılı olduğu ve hedefine ulaştığı belirlendi. Yurt dışındaki örneklerle kıyaslandığında daha fazla modele ihtiyaç olduğu konusunda da fikirler paylaşıldı. Online toplantıda paylaşılan internet siteleri ve izleyicilerden gelen soruların yanıtları ise, önümüzdeki günlerde okuyayplatformu.com adresinde paylaşılacak ve toplantı, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin YouTube kanalından izlenebilecek.



Türkiye Yayıncılar Birliği’nin T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı hibesiyle hayata geçirdiği OKUYAY Platformu, okuma kültürünü yaygınlaştırmaya çalışan STK’lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.