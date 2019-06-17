BBC'de yer alan haberde, merkezi New York'ta bulunan Sotheby's müzayede evinin, Fransız milyarder, sanat koleksiyoncusu ve telekom grubu Altice'in kurucusu Patrick Drahi tarafından 3,7 milyar dolara satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Drahi, Sotheby's müzayede evi ile çalışmaktan onur duyduğunu ifade ederek, müzayede evinin dünyadaki en mükemmel ve zarif markalardan biri olduğunu söyledi. Drahi, Sotheby's şirketinin stratejisiyle ilgili herhangi bir değişikliğe gitmeyi düşünmediğini kaydetti.



1744'te kurulan Sotheby's müzayede evinin dünyada 80 ofisi bulunuyor.



Drahi'nin servetinin 9 milyar dolardan fazla olduğu sanılıyor.

